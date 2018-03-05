Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может посетить церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме, которая должна состояться в мае нынешнего года. Глава государства не исключил в понедельник такую возможность во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Может быть, может быть, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о посещении церемонии открытия. - Мы собираемся построить его очень быстро... по возможности я постараюсь".







