0
0
452
Новости

Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме

Добавить в избранное

22:15 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может посетить церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме, которая должна состояться в мае нынешнего года. Глава государства не исключил в понедельник такую возможность во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Может быть, может быть, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о посещении церемонии открытия. - Мы собираемся построить его очень быстро... по возможности я постараюсь".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 05.03.2018
Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
0
0
23:15 05.03.2018
Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
0
306
22:45 05.03.2018
Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
0
387
21:45 05.03.2018
Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
0
573
21:15 05.03.2018
Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
0
603
20:45 05.03.2018
Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
0
691
20:15 05.03.2018
В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
0
1026
19:45 05.03.2018
Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
0
929
19:15 05.03.2018
По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
0
736
18:50 05.03.2018
Объем продаж оружия растет третий год подряд - Путин
0
1060

Возврат к списку