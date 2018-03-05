Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
22:15 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп может посетить церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме, которая должна состояться в мае нынешнего года. Глава государства не исключил в понедельник такую возможность во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
"Может быть, может быть, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о посещении церемонии открытия. - Мы собираемся построить его очень быстро... по возможности я постараюсь".
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