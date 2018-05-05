ВЦИОМ: Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство трудящихся (80%) довольны своей работой, но с каждым годом все меньше россиян отмечают Праздник весны и труда (в 1994 г. - 65%, в 2018 г. - 56%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в субботу на сайте организации.

Все чаще соотечественники воспринимают майские выходные как возможность провести время в кругу семьи (27%) или заняться участком, огородом (21%), "За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 г. это намерение высказывали 65%, то в 2018 г. - уже 56%", - говорится в материалах опроса. При этом выросло число россиян, которые собираются принять участие в демонстрациях (с 3% в 2008 г. до 9% в 2018 г.).

"Причина улучшения оценок личной трудовой ситуации - в экономических проблемах в стране: чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего, в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации", - комментирует данные исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.