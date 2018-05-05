В центре Петербурга выкопали обломки самолета времен войны
12:30 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны найдены при рытье котлована на территории выставочного комплекса Ленэкспо в центре Санкт-Петербурга, сообщили в субботу ТАСС в пресс- службе Западного военного округа (ЗВО).
"При проведении строительных работ на территории Ленэкспо были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле. На место были приглашены военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, они проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолета, а также произведут его идентификацию и установят судьбу экипажа", - рассказал собеседник агентства.
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать