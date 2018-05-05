В центре Петербурга выкопали обломки самолета времен войны

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны найдены при рытье котлована на территории выставочного комплекса Ленэкспо в центре Санкт-Петербурга, сообщили в субботу ТАСС в пресс- службе Западного военного округа (ЗВО).

"При проведении строительных работ на территории Ленэкспо были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле. На место были приглашены военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, они проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолета, а также произведут его идентификацию и установят судьбу экипажа", - рассказал собеседник агентства.