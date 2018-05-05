Украинские военные семь раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
09:00 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские подразделения за прошедшие сутки семь раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве республики. "Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий, сел Желобок, Нижнее Лозовое и Веселогоровка", - цитирует представителя ведомства агентство Луганскинформцентр. По его данным, огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. С 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.
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