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Украинские военные семь раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР

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09:00 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские подразделения за прошедшие сутки семь раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий, сел Желобок, Нижнее Лозовое и Веселогоровка", - цитирует представителя ведомства агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

С 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.

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