Старейший австралийский ученый отправится в Швейцарию ради эвтаназии
14:00 30.04.2018 Источник: Известия
Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл отправится в Швейцарию, чтобы пройти процедуру эвтаназии, сообщает France-Presse.
Эвтаназия была легализована в австралийском штате Виктория в конце 2017 года, однако применять ее начнут в июне 2019 и только для неизлечимо больных людей. Гудолл не страдает неизлечимой болезнью, но не хочет жить далее из-за многочисленных недугов, которые ухудшили качество его жизни.
Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для Гудолла около $15 тыс. Он собирается вылететь в Швейцарию в начале мая.
Гудолл является специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимает должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте.
В марте сообщалось, что верховный суд Индии разрешил проведение пассивной эвтаназии неизлечимо больных людей при наличии их заблаговременного волеизъявления. Известия
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