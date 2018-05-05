0
0
3489
Новости

Террористы в Кабуле использовали тактику двойного взрыва

Добавить в избранное

15:32 30.04.2018 Источник: Эхо Москвы

25 человек, в том числе 8 журналистов, погибли в результате теракта в Кабуле. Террористы использовали тактику двойного взрыва: сначала смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство недалеко от штаб-квартиры афганской разведки. Через 15 минут, когда на место прибыли полицейские и журналисты, второй смертник взорвал бомбу в толпе.

Среди погибших — фотокорреспондент Франс-пресс Ша Мараи, трое сотрудников радио «Свободная Европа» Радио Свобода, а также журналисты нескольких афганских телеканалов, — передает ВВС.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
744
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
698
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4102
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4216
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4262
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4167
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4006
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4302
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4015
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4108

Возврат к списку