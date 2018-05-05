Террористы в Кабуле использовали тактику двойного взрыва
15:32 30.04.2018 Источник: Эхо Москвы
25 человек, в том числе 8 журналистов, погибли в результате теракта в Кабуле. Террористы использовали тактику двойного взрыва: сначала смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство недалеко от штаб-квартиры афганской разведки. Через 15 минут, когда на место прибыли полицейские и журналисты, второй смертник взорвал бомбу в толпе.
Среди погибших — фотокорреспондент Франс-пресс Ша Мараи, трое сотрудников радио «Свободная Европа» Радио Свобода, а также журналисты нескольких афганских телеканалов, — передает ВВС.
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
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