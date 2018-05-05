В Косово не признают право Каталонии на независимость
16:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Косова отказались признавать право Каталонии на независимость. Премьер-министр анклава Рамуш Харадинай заявил, что не видит ничего общего между сепаратистским процессом в Каталонии с «косовской моделью».
Испания — одна из пяти стран ЕС, помимо Греции, Румынии, Кипра и Словакии, не признающих Косово в статусе независимого государства на Балканах. Мадрид блокирует попытки самопровозглашённой республики вступить в Евросоюз.
В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным. Испанский премьер Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввёл прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые прошли в декабре. Говорит Москва
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