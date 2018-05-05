В Косово не признают право Каталонии на независимость

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Косова отказались признавать право Каталонии на независимость. Премьер-министр анклавазаявил, что не видит ничего общего между сепаратистским процессом в Каталонии с «косовской моделью».

Испания — одна из пяти стран ЕС, помимо Греции, Румынии, Кипра и Словакии, не признающих Косово в статусе независимого государства на Балканах. Мадрид блокирует попытки самопровозглашённой республики вступить в Евросоюз.



В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным. Испанский премьер Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввёл прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые прошли в декабре. Говорит Москва