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Новости

В Косово не признают право Каталонии на независимость

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16:00 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Косова отказались признавать право Каталонии на независимость. Премьер-министр анклава Рамуш Харадинай заявил, что не видит ничего общего между сепаратистским процессом в Каталонии с «косовской моделью».

Испания — одна из пяти стран ЕС, помимо Греции, Румынии, Кипра и Словакии, не признающих Косово в статусе независимого государства на Балканах. Мадрид блокирует попытки самопровозглашённой республики вступить в Евросоюз.

В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным. Испанский премьер Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввёл прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые прошли в декабре.  Говорит Москва

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