Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия

20:51 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии архивов по ядерному оружию. Трансляцию видеообращения главы кабмина ведут в понедельник основные телеканалы Тель-Авива.

"В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия, - сказал он. - Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия".