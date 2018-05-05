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Новости

Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия

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20:51 30.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии архивов по ядерному оружию. Трансляцию видеообращения главы кабмина ведут в понедельник основные телеканалы Тель-Авива.

"В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия, - сказал он. - Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия". 

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