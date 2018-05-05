Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
20:51 30.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии архивов по ядерному оружию. Трансляцию видеообращения главы кабмина ведут в понедельник основные телеканалы Тель-Авива.
"В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия, - сказал он. - Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия".
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
- 17:12 30.04.2018
- Главу BP могли отравить в России - Daily Telegraph
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать