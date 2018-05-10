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ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет - SANA

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09:00 10.05.2018 Источник: РБК

Израильские военные продолжают атаковать Сирию с позиций на Голанских высотах, сообщает местное государственное агентство SANA. По данным его военного источника, сирийские ПВО, «отреагировавшие на враждебные израильские ракетные удары», уже сбили «десятки» ракет. Однако некоторые их них, как указал собеседник агентства, все же попали в цель и, в частности, уничтожили одну из радиолокационных станций. Где именно она находилась источник SANA не пояснил.

Целями израильских военных корреспондент SANA назвал дивизионы сирийских ПВО. 

Ранее, в ночь на 10 мая, по позициям израильских военных на Голанских высотах со стороны Сирии нанесли удар силы Ирана. РБК 

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