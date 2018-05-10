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Новости

В День Победы ВСУ 36 раз обстреляли ДНР

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11:00 10.05.2018 Источник: REGNUM

Украинские войска обстреляли 36 раз Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 9 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, в День Победы ВСУ «подарили» ДНР 36 обстрелов из минометов различного калибра, зенитных установок, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия, вооружения БМП. Под обстрел попало 20 населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике за сутки 9 мая обстрелов не зафиксировано. ИА REGNUM

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