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Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково"

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12:20 10.05.2018 Источник: Ведомости

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково». О том, что ему был предложен такой вариант, «Ведомостям» рассказали сотрудник аппарата правительства и два человека, один из которых знает об этом от людей в окружении Дворковича, а другой – от нескольких федеральных чиновников. Информацию подтвердил человек, которому рассказал об этом сам Дворкович. Такое предложение, по его словам, поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.  Ведомости

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