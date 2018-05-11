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В центре Гонконга обнаружена бомба времен войны, эвакуировано генконсульство РФ

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07:12 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гонконга в пятницу оцепила ряд улиц и произвела эвакуацию людей в центральном районе Ван Чай в связи с операцией по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Она была обнаружена накануне сооружающими метро рабочими на одной из стройплощадок, передает местная радио- и телевещательная корпорация RTHK (Ар-ти-эйч-кей).

Из опасной зоны произведена эвакуация строителей и людей из ряда жилых зданий, отелей и офисов, в том числе из небоскреба Sun Hung Kai ("Сун хун кай"), на 21-м этаже которого базируется генконсульство РФ. "В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления. Просим следить за новостями", - говорится в сообщении дипмиссии.

Это уже третья по счету бомба, обнаруженная в текущем году в данном районе Гонконга. В начале года саперами были успешно обезврежены два аналогичных крупных неразорвавшихся снаряда американского производства. Они были сброшены в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года.

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