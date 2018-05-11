В центре Гонконга обнаружена бомба времен войны, эвакуировано генконсульство РФ
07:12 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Гонконга в пятницу оцепила ряд улиц и произвела эвакуацию людей в центральном районе Ван Чай в связи с операцией по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Она была обнаружена накануне сооружающими метро рабочими на одной из стройплощадок, передает местная радио- и телевещательная корпорация RTHK (Ар-ти-эйч-кей). Из опасной зоны произведена эвакуация строителей и людей из ряда жилых зданий, отелей и офисов, в том числе из небоскреба Sun Hung Kai ("Сун хун кай"), на 21-м этаже которого базируется генконсульство РФ. "В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления. Просим следить за новостями", - говорится в сообщении дипмиссии. Это уже третья по счету бомба, обнаруженная в текущем году в данном районе Гонконга. В начале года саперами были успешно обезврежены два аналогичных крупных неразорвавшихся снаряда американского производства. Они были сброшены в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года.
Новости
- 07:48 11.05.2018
- Пленный украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- 07:36 11.05.2018
- Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа
- 07:23 11.05.2018
- Украинские военные четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
- 07:00 11.05.2018
- Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения"
- 22:17 10.05.2018
- СМИ: Кудрин может стать главой Счетной палаты
- 22:06 10.05.2018
- WSJ: США могут попасть в рецессию уже в 2020-м году
- 21:25 10.05.2018
- ЕС и США могут договориться по поводу пошлин на сталь и алюминий
- 20:40 10.05.2018
- МИД Сингапура подтвердил дату встречи лидеров КНДР и США
- 19:25 10.05.2018
- В недрах МВД Украины решили создать план "деоккупации Донбасса"
- 19:20 10.05.2018
- Президент Германии считает "провалом мирной дипломатии" отказ от ядерной сделки с Ираном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать