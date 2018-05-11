Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
10:05 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врачи оценивают состояние экс- гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского как тяжелое, он находится в кардиореанимации в 20-й Городской клинической больнице Москвы. Об этом ТАСС сообщили в справочной медучреждения.
"Он находится в кардиореанимации, состояние тяжелое, ближе к среднему", - сказала собеседница агентства.
Малобродский обвиняется по делу о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, в четверг ему стало плохо на заседании суда и была вызвана бригада скорой помощи. Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что Малобродского в больнице пристегивают наручниками к кровати, в связи с чем он обратился к главе ГУ МВД по Москве. Позже Федотов сообщил, что Малобродского перестали приковывать наручниками, и сейчас он находится в стабильном состоянии.
Суд в четверг отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест.
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