Британским депутатам объяснили, что на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
12:32 11.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Специалисты, занимающиеся безопасностью английских болельщиков на чемпионате мира по футболу в России, объяснили депутатам парламента, что российские власти делают все, чтобы чемпионат прошел без инцидентов. Депутаты не очень поверили.
На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты общин, посвященных подготовке к чемпионату мира в России, на этой неделе выступили представители британской полиции, Федерации футбольных болельщиков и Футбольной ассоциации Англии.
Все они заверили, что, несмотря на напряженную политическую атмосферу, российские организаторы чемпионата активно и охотно сотрудничают с британцами.
"Все наши встречи проходили в очень позитивном духе. Они постоянно заверяют, что хотят, чтобы чемпионат прошел спокойно. И я полностью уверен, что если им придется разворачивать свои силы правопорядка, чтобы предотвратить беспорядки, они вполне смогут это сделать", - сказал депутатам Марк Робертс, заместитель начальника полиции Южного Йоркшира и главный координатор всей работы британской полиции, связанной с футболом.
Депутаты напомнили о побоищах, устроенных россиянами на чемпионате Европы во Франции, и о том, что некоторые российские политики поддержали футбольных хулиганов.
Марк Робертс возразил, что в то же самое время российские полицейские активно сотрудничали с французскими и британскими коллегами в предотвращении новых столкновений на чемпионате во Франции. Русская служба Би-би-си
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