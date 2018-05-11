Минфин предлагает сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд руб в 2018 г. - СМИ
13:32 11.05.2018 Источник: Известия
Расходы на пенсии в РФ сократят на 51,5 млрд рублей в 2018 году, об этом говорится в проекте поправок в бюджет, внесенном Министерством финансов РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В общей сложности расходы по разделу «Социальная политика» будут уменьшены на 52,93 млрд рублей.
В то же время расходы на пенсии военнослужащим и их семьям, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, вырастут в 2018 году на 14 млрд руб. Расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения увеличатся на 3,5 млрд руб. Известия
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