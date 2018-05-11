0
0
118
Новости

Минфин предлагает сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд руб в 2018 г. - СМИ

Добавить в избранное

13:32 11.05.2018 Источник: Известия

Расходы на пенсии в РФ сократят на 51,5 млрд рублей в 2018 году, об этом говорится в проекте поправок в бюджет, внесенном Министерством финансов РФ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В общей сложности расходы по разделу «Социальная политика» будут уменьшены на 52,93 млрд рублей.

В то же время расходы на пенсии военнослужащим и их семьям, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, вырастут в 2018 году на 14 млрд руб. Расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения увеличатся на 3,5 млрд руб.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 11.05.2018
Путин не рассматривает идею о возможности трех президентских сроков подряд - Песков
0
37
13:20 11.05.2018
Швецию и Венесуэлу попросили отозвать своих послов в Гватемале
0
113
13:05 11.05.2018
В районе Львова сожгли цыганский табор
0
133
13:00 11.05.2018
В США похвалили российский "Кинжал"
0
170
12:32 11.05.2018
Британским депутатам объяснили, что на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
0
184
12:20 11.05.2018
На дне Марианской впадины обнаружен пластиковый пакет
0
232
12:05 11.05.2018
Минфин ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году
0
201
12:00 11.05.2018
Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
0
264
11:32 11.05.2018
Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер
0
224
11:20 11.05.2018
Напавший на Татьяну Фельгенгауэр отправится на принудительное лечение
0
244

Возврат к списку