Спецслужбы РФ предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
14:32 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек".
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