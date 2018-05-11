Спецслужбы РФ предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек".