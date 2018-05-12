В Минфине объяснили уменьшение расходов на пенсии
08:30 12.05.2018 Источник: RNS
Минфин объяснил причину уменьшения пенсионных расходов бюджета. Уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда в поправках к проекту бюджета на 2018 и период 2019-2020 годов связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина России.
Согласно разработанному Минфином проекту поправок в федеральный бюджет на 2018 год и период 2019–2020 годов, ведомство предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в 2018 году.
В пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что в 2018 году расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей. RNS
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