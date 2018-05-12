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Турция в июне запустит газопровод в обход России

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08:50 12.05.2018 Источник: РБК

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому газ будет поставляться в страны ЕС в обход России, введут в эксплуатацию 12 июня. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает агентство Anadolu. В церемонии запуска будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, а также главы и министры других стран.

По словам Албайрака, ввод газопровода в эксплуатацию — это залог продолжения активной энергетической политики Анкары, показатель сильного лидерства, и долгосрочной политики и стабильности.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб м газа в год. Около 6 млрд куб м будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. РБК

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