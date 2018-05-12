Владислав Сурков может покинуть пост помощника президента
09:30 12.05.2018 Источник: РБК
Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента, рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).
Источники называют разные причины возможной отставки Суркова. Стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик, минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов не предвидится, рассказали собеседники, близкие к управлению по СНГ.
У Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела», назвал иную причину возможного ухода чиновника один из близких к Кремлю собеседников РБК.
Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений, утверждает другой близкий к администрации президента источник.
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