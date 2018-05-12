Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны
10:00 12.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Как сообщает Nikkei, итогом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может стать объявление о завершении Корейской войны.
Также, по данным газеты, США хотят закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. Япония поддерживает инициативу и предлагает конкретный срок — 2020 год.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся в Сингапуре 12 июня. Коммерсантъ
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