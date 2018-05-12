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Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны

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10:00 12.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Как сообщает Nikkei, итогом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может стать объявление о завершении Корейской войны.

Также, по данным газеты, США хотят закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. Япония поддерживает инициативу и предлагает конкретный срок — 2020 год.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретятся в Сингапуре 12 июня.  Коммерсантъ

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