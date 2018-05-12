ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
11:00 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотные подводные аппараты "Посейдон" с атомной энергетической установкой поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, их носителем станет строящаяся на "Севмаше" новая атомная подлодка. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Система "Посейдон" включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца программы. В ее состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на "Севмаше", - сказал собеседник агентства.
Новости
- 12:00 12.05.2018
- Генерал США: Россия великая страна, уважающая только силу
- 11:30 12.05.2018
- В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию
- 10:30 12.05.2018
- "Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины
- 10:00 12.05.2018
- Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны
- 09:30 12.05.2018
- Владислав Сурков может покинуть пост помощника президента
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 08:50 12.05.2018
- Турция в июне запустит газопровод в обход России
- 08:40 12.05.2018
- В России может подорожать бензин - ФАС
- 08:30 12.05.2018
- В Минфине объяснили уменьшение расходов на пенсии
- 23:30 11.05.2018
- Передислокация авиации из-за ЧМ-2018 не отразиться на безопасности регионов - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать