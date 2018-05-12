ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотные подводные аппараты "Посейдон" с атомной энергетической установкой поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, их носителем станет строящаяся на "Севмаше" новая атомная подлодка. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе."Система "Посейдон" включена в госпрограмму вооружения до 2027 года и должна быть введена в боевой состав ВМФ до конца программы. В ее состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с малогабаритной ядерной энергетической установкой. Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на "Севмаше", - сказал собеседник агентства.