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Новости

Генерал США: Россия великая страна, уважающая только силу

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12:00 12.05.2018

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия уважает только силу и НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с ней.

— Мы все должны быть осторожны, когда подписываем соглашения с Россией. Это великая страна с великой историей и великими людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не проявит единства и решимости, тогда мы будем только поощрять агрессию, — сказал он в интервью польскому телеканалу TVN24.

Ходжес добавил, что Москва "хочет подорвать принципы ЕС и НАТО". Life.ru

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