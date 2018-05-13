Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов подсети Alibaba
13:57 13.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блокировка подсети компании Alibaba, введенная из-за запрета мессенджера Telegram, снята. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подсеть разблокирована с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.
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