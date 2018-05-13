Питерские активисты предупреждают: антисанкции могут быть опасны для здоровья
14:33 13.05.2018 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online
Вчера в Петербурге в сквере им. Чернышевского (Овсянниковском саду) прошел пикет против возможного ограничения на ввоз в РФ импортных медикаментов. Как считают организаторы, сообщения в СМИ о том, что из текста обсуждаемого законопроекта убраны упоминания о конкретных отраслях и товарах, подлежащих антисанкциям, не должны успокаивать население, напуганное перспективой лишения необходимых лекарственных препаратов.
До последнего момента устроители пикета не знали, в какой точке города власти разрешат его проведение. Однако, как рассказала «НГ» гражданская активистка Александра Маркевич, «погода была хорошая, выходной день, много людей вышло в сад на прогулку. И когда они узнавали, чему посвящен наш пикет, слушали нас внимательно и информацию воспринимали». Участники принесли на пикет плакаты, посвященные лекарственной тематике – например, обращалось внимание на проблему обеспечения инсулином диабетических больных.
По мнению Маркевич и других участников акции, «опасность не миновала» – во-первых, в первом чтении законопроект будет слушаться в первоначальной редакции. Во-вторых, по информации СМИ, вопрос о «контрсанкционном списке» иностранных продуктов (в том числе лекарств) переходит в ведение правительства РФ. И, наконец, считают активисты, есть основания опасаться лоббизма в отношении неэффективных производимых в РФ лекарственных средств.
Светлана Гаврилина
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