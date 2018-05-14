Глава британской контрразведки предупредил Россию о грядущей изоляции
08:24 14.05.2018 Источник: Lenta.ru
Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер подготовил речь, в которой указано, что Россию ждет участь «изолированной парии» из-за якобы отравления Сергея Скрипаля. Выдержки из заявления, которое будет представлено в Берлине, публикует Reuters. По словам Паркера, Британия и Европейский союз должны наладить тесное партнерство в области безопасности, чтобы противостоять «злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии».
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