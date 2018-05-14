Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
09:00 14.05.2018 Источник: REGNUM
Российские робототехнические комплексы «Уран» превосходят зарубежных конкурентов и уже проверены в бою. В будущем, считает обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу, они смогут изменить баланс сил в военных конфликтах.
Автор уточняет, что комплекс «Уран-6» был испытан в Сирии, в частности, Минобороны РФ сообщало о разминировании Пальмиры при его помощи. А комплекс «Уран-9», имеющий мощное вооружение, также, видимо, успешно прошел обкатку в Сирии.
Что касается конкурентов, то Чоу констатирует, что Россия опробовала беспилотные роботы-танки раньше, чем США и Китай, где ведутся аналогичные разработки. Правда, США и Китай все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов.
По словам аналитика Центра военно-морского анализа США Самуэля Бендетта, испытания «Уран-9» должны были привлечь большее внимание со стороны всех крупных российских СМИ. Он допустил, что новостей об этих испытаниях нет, поскольку машина секретна.
Бендетт в статье для издания Defence One тогда же заявил, что Россия начала обгонять США в области беспилотных боевых систем. Причем российские системы проще в использовании и дешевле американских аналогов.
«Уран-9» создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Комплекс оборудован пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М». ИА REGNUM
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