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В МИД Украины изучат обвинения украинского консула в антисемитизме

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10:05 14.05.2018 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Украины начало дисциплинарное производство после обвинений украинского консула в Гамбурге в публикации антисемитских постов в соцсетях. Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в Министерстве иностранных дел. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся», — написал Климкин в своем твиттере.

Ранее Климкин заявил, что ведомство проверяет информацию о том, что украинский консул в Гамбурге публиковал на своей странице в социальных сетях антисемитские посты.  Газета.Ru

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