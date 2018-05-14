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Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа

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11:32 14.05.2018 Источник: Газета.Ru

Журнал Newsweek провел сравнение между лимузином от фирмы Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобилем проекта «Кортеж» российского лидера Владимира Путина. По данным издания, любовь к высококлассным лимузинам «объединяет двух лидеров».

По мнению экспертов, российский «Кортеж» похож на британские лимузины Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. Как отмечается, в отличие от автомобиля Трампа, в лимузине Путина установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 американского Cadillac. При этом лимузин Трампа также тяжелее российского «Кортежа» на полторы тонны.  Газета.Ru

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