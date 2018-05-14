МИД Украины занялся проверкой своего консула в Гамбурге
19:45 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Консул Украины в Гамбурге отстранен от работы за антисемитские высказывания в сети "Фейсбук". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала спикер МИД Марьяна Беца.
"На этот момент консул отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Мы не исключаем его отзыва на Украину из Гамбурга. Вместе с тем еще продолжается тщательная проверка всех деталей, по итогам которых мы проинформируем общественность дополнительно", - отметила Беца.
Она высказала надежду, что проверка по этому делу будет проведена оперативно.
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