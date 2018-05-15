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Новости

США и Австралия поддержали Израиль, возложив вину за кровопролитие в Газе на ХАМАС

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07:35 15.05.2018

США возложили на палестинское движение ХАМАС ответственность за гибель людей в столкновениях в секторе Газа. Вашингтон также заявил о праве Израиля на самооборону. С таким заявлением выступил на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, его слова приводит CNN. Об этом сообщает РБК.

Как передает Newsru.co.il, премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл также возложил вину за гибель 58 человек в беспорядках на границе сектора Газы на контролирующую сектор организацию ХАМАС (признанная в Израиле террористической). В интервью австралийскому радио Тернбулл заявил, что ХАМАС стремится к конфликту с ЦАХАЛом (Армия обороны Израиля) и гонит людей туда, где есть высокая вероятность попасть под пули.

В столкновениях у палестино-израильской границы, по последним данным, погибли 59 человек, ранены более 2 тыс. По данным Минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тыс. человек. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения, передает РОСБАЛТ.

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