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Американский журналист считает, что Украина должна "разбомбить" Крымский мост

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17:40 16.05.2018 Источник: REGNUM

15 мая состоялось открытие моста через Керченский пролив, соединяющий Краснодарскую область с полуостровом Крым. Украина должна взорвать «элементы» этого моста, пишет Том Роган в статье для американского издания The Washington Examiner.

Несмотря на то что, признает автор, такой шаг приведет к эскалации со стороны России, этот мост является «вопиющим оскорблением самой сути Украины как государства».

«Безусловно, с точки зрения [президента России Владимира] Путина, в том и смысл», — подчеркнул журналист.

«Мост стоил почти обанкротившемуся правительству России миллиарды долларов, но он дает возможность Путину формально физически и психологически завладеть украинской территорией», — продолжает автор.

«К счастью», у Киева есть средства для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он хотя бы на какое-то время стал непригодным для использования. Из-за его значительной длины авиация Украины может нанести удар, снизив риск ненужных жертв среди тех, кто этим мостом пользуется.

В свою очередь, Кремль на такой шаг ответит эскалацией на востоке Украины. Хотя, подчеркивает автор, такая эскалация произойдет в следующие несколько месяцев в любом случае: ведь российский лидер «хочет поглотить Украину медленно, нежели захватывать ее напрямую».

«Частичное разрушение моста, даже временное, станет однозначным сигналом Киева Москве о том, что украинцы не готовы согласиться на удобное оформление территориальной кражи Путина», — уверен западный журналист.

На фоне того, как активно освещали участие российского президента в церемонии открытия моста, удар по нему будет выпадом лично в адрес Путина. Как бы то ни было, моральная необходимость срочных мер очевидна, считает автор. ИА REGNUM

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