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Библиотеки "умирают" и эту ситуацию надо менять - и.о. главы Минобрнауки

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21:15 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Библиотеки постепенно становятся все менее популярными среди россиян, и эту ситуацию нужно менять. Об этом заявила в среду и.о. главы Минобрнауки Ольга Васильева на объявлении победителей Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова.

"К сожалению, библиотеки потихонечку умирают, и надо делать все возможное, чтобы этого не допустить. Мы очень надеемся, что сможем возродить центры школьных библиотек, перенять опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где библиотеки становятся центрами не только творчества, но и социально-экономического и культурного развития города", - сказала Васильева.

По ее мнению, интерес к библиотекам напрямую связан с самими произведениями и книгами, которые в них можно найти. "Тут как никогда важны произведения для детей, и путеводной звездой всегда будет этот конкурс, который уже получил статус международного", - считает Васильева.

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