КНР вложит свыше $15 млрд в программы по развитию искусственного интеллекта
10:00 17.05.2018 Источник: REGNUM
Объем финансирования программ по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в китайском городе Тяньцзинь составит $15,7 млрд. Об этом 17 мая сообщает «Синьхуа» со ссылкой на тяньцзиньского вице-мэра Сунь Вэнькуя.
«Средства будут вложены в такие новые виды отраслей, как «умная» робототехника, техническое и программное обеспечение», — сказал Вэнькуй.
Часть средств китайские чиновники намерены направить на разработку «умного» оборудования и модернизацию предприятий традиционного уклада. В рамках реализации намеченных целей финансирование будет осуществляться через гранты в адрес научных организаций.
Добавим, что Китай не впервые направляет значительные объемы финансирования на разработку ИИ. Ранее Китайская академия наук представила первый микрочип для облачных вычислений с применением интеллектуальных технологий. ИА REGNUM
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