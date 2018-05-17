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КНР вложит свыше $15 млрд в программы по развитию искусственного интеллекта

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10:00 17.05.2018 Источник: REGNUM

Объем финансирования программ по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в китайском городе Тяньцзинь составит $15,7 млрд. Об этом 17 мая сообщает «Синьхуа» со ссылкой на тяньцзиньского вице-мэра Сунь Вэнькуя.

«Средства будут вложены в такие новые виды отраслей, как «умная» робототехника, техническое и программное обеспечение», — сказал Вэнькуй.

Часть средств китайские чиновники намерены направить на разработку «умного» оборудования и модернизацию предприятий традиционного уклада. В рамках реализации намеченных целей финансирование будет осуществляться через гранты в адрес научных организаций.

Добавим, что Китай не впервые направляет значительные объемы финансирования на разработку ИИ. Ранее Китайская академия наук представила первый микрочип для облачных вычислений с применением интеллектуальных технологий. ИА REGNUM

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