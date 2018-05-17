Путин считает, что пришло время восстанавливать экономику Сирии

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что в Сирии настало время для восстановления экономики и предлагает президенту этой страны Башару Асаду обсудить эти планы.

"Конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", - сказал глава российского государства на встрече с Асадом. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

По мнению Путина, "многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи". "Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - подчеркнул российский лидер.