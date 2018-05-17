Путин считает, что пришло время восстанавливать экономику Сирии
21:55 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что в Сирии настало время для восстановления экономики и предлагает президенту этой страны Башару Асаду обсудить эти планы.
"Конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", - сказал глава российского государства на встрече с Асадом. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.
По мнению Путина, "многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи". "Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - подчеркнул российский лидер.
Новости
- 22:10 17.05.2018
- Трамп заявил, что Америка не собирается свергать власть в Северной Корее
- 20:20 17.05.2018
- За повторное распространение лжи можно будет угодить на год в тюрьму
- 19:50 17.05.2018
- Эксперты ОЗХО не были на месте химатаки в Сирии, но отчет составили
- 19:21 17.05.2018
- Трамп постарается убедить Меркель отказаться от "Северного потока -2" при личной встрече
- 18:57 17.05.2018
- В Гсдуме хотят расширить список компаний, принимающих к оплате карты "Мир"
- 17:40 17.05.2018
- В Москве задержали ведущую канала "Навальный Live"
- 17:12 17.05.2018
- Повышение пенсионного возраста на сегодняшний день актуально - Матвиенко
- 17:00 17.05.2018
- "Северный поток-2" может попасть под американские санкции
- 16:32 17.05.2018
- СК РФ возбудил дело в отношении гражданина США, призвавшего подорвать Крымский мост
- 16:12 17.05.2018
- Подмосковные пенсионеры начали получать единовременную выплату из бюджета Московской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать