Журналист, призвавший взорвать Крымский мост, ответил на критику
10:00 18.05.2018 Источник: Известия
Американский журналист Том Роган, написавший провокационную статью «Украине следует взорвать Крымский мост» для американского еженедельника, заявил, что не сожалеет о написанном материале.
«Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объянив, что этот удар мог бы (и, конечно, должен) быть нанесен так, чтобы избежать жертв», — написал он.
Позже в своем Twitter-аккаунте колумнист заявил о поддержке со стороны главы МИД Украины Павла Климкина и «украинского народа». Однако подтверждения факта разговора со стороны Киева не последовало.
Материал был опубликован в газете Washington Examiner 15 мая и сразу вызвал бурную реакцию со стороны российских властей, мирового сообщества и интернет-пользователей – в статье журналист призвал Киев «разбомбить Крымский мост», который является «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства». Известия
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