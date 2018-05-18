Сенат США одобрил назначение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ
10:32 18.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Американский сенат одобрил назначение первой женщины на пост директора ЦРУ. Кандидатура Джины Хаспел - ветерана американской разведки - вызывала немало споров из-за подозрений в ее причастности к практике жестких допросов подозреваемых в терроризме.
За кандидатуру 61-летней Хаспел проголосовал 51 сенатор, против высказались 43. Предыдущий глава ЦРУ Майк Помпео ранее был назначен госсекретарем США.
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