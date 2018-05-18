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В домах экс-премьера Малайзии изъято более 70 сумок с валютой и драгоценностями

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12:20 18.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В резиденциях экс-премьера Малайзии изъято более 70 сумок с валютой и драгоценностями. Обыски в домах Наджиба Разака прошли в рамках расследования злоупотреблений в организации «Первый малайзийский фонд инвестиций и развития».

Общая стоимость обнаруженных ценностей не называется. Изъятые сумки принадлежат таким брендам, как Louis Vuitton и Birkin.

Обвинения в коррупции в адрес правившей в течение более 60 лет коалиции «Национальный фронт» стали одной из основных причин победы на выборах оппозиционного «Альянса надежды». Говорит Москва

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