Парламент Чечни внес проект о возможности занимать пост президента РФ три срока подряд
15:00 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности занимать должность президента РФ три срока подряд. Информация об этом опубликована в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Чеченские законодатели предложили внести поправки "о сроках замещения должности президента РФ" в Конституцию России.
Ранее сообщалось, что парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой же идеей до этого выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.
Новости
- 15:32 18.05.2018
- Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ
- 15:12 18.05.2018
- Израиль построил стену высотой 26 метров на границе с Иорданией
- 14:32 18.05.2018
- СК возбудил второе дело из-за призывов взорвать Крымский мост
- 14:05 18.05.2018
- Медведев озвучил кадровый состав нового правительства
- 14:00 18.05.2018
- У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом
- 13:32 18.05.2018
- КНР успешно провела ходовые испытания первого авианосца
- 13:20 18.05.2018
- В бизнес-структурах появятся антикоррупционные специалисты
- 13:05 18.05.2018
- ЕС принимает меры по блокировке санкций США против Ирана
- 13:00 18.05.2018
- Сергей Скрипаль выписан из госпиталя
- 12:32 18.05.2018
- Бюджет WADA будет ежегодно увеличиваться на 8%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать