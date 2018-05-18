Парламент Чечни внес проект о возможности занимать пост президента РФ три срока подряд

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности занимать должность президента РФ три срока подряд. Информация об этом опубликована в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.Чеченские законодатели предложили внести поправки "о сроках замещения должности президента РФ" в Конституцию России.Ранее сообщалось, что парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой же идеей до этого выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.