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Парламент Чечни внес проект о возможности занимать пост президента РФ три срока подряд

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15:00 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности занимать должность президента РФ три срока подряд. Информация об этом опубликована в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Чеченские законодатели предложили внести поправки "о сроках замещения должности президента РФ" в Конституцию России.

Ранее сообщалось, что парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С такой же идеей до этого выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.

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