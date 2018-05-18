Лондон должен быть готов к нанесению киберудара по РФ - глава спецслужбы

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании должно быть готово - в случае резкого возрастания угроз для Запада - к самым решительным действиям в отношении России, в частности, к совершению кибератаки. Такое мнение выразил начальник Военной разведки Великобритании маршал авиацииВласти Соединенного Королевства должны быть готовы к осуществлению "кибератаки против РФ в случае [перерастания напряженности между Востоком и Западом] в Третью мировую войну", приводит высказывания Осборна из его выступления в пятницу в Королевском объединенном институте оборонных исследований газета "Дейли экспресс".Лондону следует быть, по словам главы разведки, "гораздо более агрессивным и идти на риск", если угрозы безопасности королевства станут критическими. В нынешнем "более опасном, непредсказуемом мире" кибертехнологии играют ключевую роль в современных боевых действиях, отметил Осборн."Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество, - заявил маршал авиации. - Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии". "Полномасштабная киберконфронтация может иметь катастрофические последствия в течение нескольких минут и часов", - добавил он.Ранее газета "Таймс" со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства выступила с утверждением, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным издания, Минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи разрабатывает наступательную киберпрограмму.Посольство РФ в Великобритании официально запросило разъяснений у МИД страны об угрозах осуществления кибератаки со стороны Лондона против Москвы, озвученных в парламенте и в СМИ.