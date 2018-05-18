В Гаване разбился пассажирский самолет, 104 человека на борту

20:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн.

По его данным, самолет направлялся в Гайану.

По информации агентства Франс Пресс, на борту находились 104 пассажира.