В Гаване разбился пассажирский самолет, 104 человека на борту
20:52 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн.
По его данным, самолет направлялся в Гайану.
По информации агентства Франс Пресс, на борту находились 104 пассажира.
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