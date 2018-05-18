Названо имя стрелявшего в техасской школе

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельбу в школе Санта-Фе (штат Техас), в результате которой погибли от 8 до 10 человек, устроил 17-летний Димитриос Пагуртис. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил журналистам, что стрелявший - ученик школы в Санта-Фе. О мотивах его действий пока ничего не известно.

Полиция задержала еще одного человека, однако пока нет данных о том, какое отношение он имеет к трагедии.