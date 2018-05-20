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Новости

На Балканах жизни главе Турции может грозить опасность - пресса

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11:27 20.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Разведывательные службы Турции узнали о возможности покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время его поездки на Балканы. Как пишет Росбалт со ссылкой на телеканал TRT, о готовящемся покушении изначально узнала разведка Македонии от проживающих в Скопье турок. Совершить покушение планировали люди турецкого происхождения. У спецслужб пока нет информации о дате и месте предполагаемого покушения. Президент Турции 20 мая посетит Боснию и Герцеговину.

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