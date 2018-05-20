На западе Москвы злоумышленники угнали КамАЗ
12:21 20.05.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В столичном районе Очаково-Матвеевское похитили КамАЗ стоимостью 3,7 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Утром 19 мая в полицию с заявлением о краже обратился заместитель директора организации. «Оперативники установили, что по адресу: ул. Озерная, д. 42, неизвестный совершил кражу самосвала КамАЗ, принадлежащего фирме. Материальный ущерб составил 3,7 млн руб.», - сказали в ведомстве. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.
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