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Новости

ЕС намерен защитить свои компании от санкций США против Ирана

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08:24 21.05.2018

Франция рассматривает возможность выделения Евросоюзом компенсации европейским компаниям, которые могут оказаться затронутыми санкциями США против Ирана. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэрпередаёт агентство Reuters. «Мы будем делать всё для защиты (европейских компаний), поскольку речь идёт о наших экономических интересах. Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения (по иранской ядерной программе — EADaily), ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это», — отметил глава французского Минфина. ИА EADaily

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