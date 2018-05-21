Госсекретарь США выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь СШАвыдвинул в понедельник 12 условий заключения нового соглашения с Ираном."Любая новая сделка с Ираном предполагает определение того, что мир должен потребовать от Ирана", - отметил он, выступая в вашингтонском неправительственном фонде "Наследие".Среди перечисленных Помпео требований: "Иран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Иран должен остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет, способных нести ядерное оружие. Иран должен прекратить оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке. Иран должен вывести все силы, находящиеся под иранским командованием, из Сирии".