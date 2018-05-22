ФСБ объявила о раскрытии экстремистской группы, готовившей нападения на крымских татар

07:36 Источник: Эхо Москвы

Силовики утверждают, что злоумышленники действовали по указанию лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа

По версии российских спецслужб, экстремистская группа была создана в Харькове помощником депутата Верховной Рады. Кроме него, в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры. По версии ведомства, их целью было запугать пророссийски настроенных крымских татар и создать межнациональную напряженность в Крыму. Участникам группы, в частности, вменяется поджог дома муфтия Крымав январе этого года. Сам муфтий в эфире телеканала НТВ рассказал, что злоумышленники забросали его жилище бутылками с зажигательной смесью.

По факту поджога дома было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении имущества. ФСБ утверждает, что за каждую проведенную акцию обвиняемым обещали платить по 500 долларов. Один из участников группы, Александр Стешенко, был задержан при попытке въехать в Крым в апреле. ФСБ выложила в сеть запись его допроса. Поджог дома муфтия Крыма организовал помощник депутата Верховной Роды Украины Эрол Велиев, — сказал Стешенко.

Велиеву и Третьякову обвинения были предъявлены заочно, обоих объявили в международный розыск. По версии ФСБ, экстремистская группа была создана при поддержке Службы безопасности Украины.

Ранее украинский МИД отправил России дипломатическую ноту в связи с задержанием Стешенко.

Сведения про организацию крымскими татарами террористической группы в Крыму нужны, чтобы обосновать в международных инстанциях ограничение деятельности Меджлиса (запрещён в РФ). Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. Айдер Муждабаев добавил, что про эту якобы террористическую ячейку стало известно из показаний одного человека, которого очень долго и сильно пытали.