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"Коза ностра" организовала праздник, чтобы помочь семьям заключенных мафиози

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15:12 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянские правоохранительные органы провели утром во вторник операцию в Палермо на юге Италии, в ходе которой задержали 11 подозреваемых в причастности к мафиозной деятельности. Как сообщает агентство АНСА, все они - члены преступной группировки "Коза ностра", которая организовала праздник, чтобы собрать средства для поддержки семей заключенных мафиози.

В спецоперации приняли участие более 100 полицейских. Следствие установило, что после праздника в Палермо уличные торговцы отдали всю выручку местному мафиозному клану Ноче. Тем, кто утаивал деньги, угрожали поджогами домов и физической расправой.

По данным АНСА, задержанные обвиняются не только в мафиозной деятельности, но также в мошенничестве и вымогательстве.

Ранее в апреле итальянская полиция в ходе совместного рейда с карабинерами и сотрудниками Управления по борьбе с мафией задержали предполагаемых членов мафиозных кланов, которые считаются людьми из ближнего окружения босса "Коза ностры" Маттео Мессины Денаро.

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