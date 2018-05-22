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Новости

В Калмыкии появится храм Кирилла и Мефодия

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16:32 22.05.2018 Источник: НГ-Online

В Элисте начинается строительство самого крупного в Степной республике православного кафедрального собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как сообщили «НГ» в местной епархии, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершит чин закладки капсулы в основание нового православного храма.

«Святейший патриарх Кирилл направил грамоту, которая будет вложена в капсулу в алтарной части храма, – рассказал источник «НГ». – Архиепископ Юстиниан окропит святой водой и помажет миром закладной камень, который взят из Севастопольского Херсонеса, – как символ путешествия создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия по югу России, начавшееся в Крыму».

По словам собеседника «НГ», в середине IX века Кирилл и Мефодий прошли по югу современной России, совершив путешествие от Херсонеса до ставки Хазарского кагана в прикаспийских степях на Нижней Волге: «Своими стопами они освятили южные пределы Российского государства, пройдя по территории современных Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астраханской областей, республик Дагестан и Калмыкия».

«Основываясь на этом историческом факте, жители Калмыкии избрали своими небесными покровителями святых Кирилла и Мефодия, – пояснили «НГ» в местной епархии. – Патриарх Московский и Всея Руси благословил возвести в столице Степной республики храм в их честь. Будущий храм призван стать духовным центром для православных христиан и памятником великим славянским просветителям».

Андрей Серенко

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