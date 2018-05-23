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Новости

Экс-начальник спасотряда МЧС на Камчатке пойдет под суд за хищение

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08:46 23.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Экс-начальник Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в хищении более 420 тысяч рублей, по делу о пособничестве в преступлении также проходит бухгалтер организации, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ. По данным следствия, в декабре 2016 года начальник спасательного отряда при пособничестве бухгалтера произвели махинации с деньгами учреждения.

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