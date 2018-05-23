Трамп заявил, что он "не удовлетворен" торговыми переговорами с КНР
10:32 23.05.2018 Источник: REGNUM
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не удовлетворен» торговыми переговорами с Китайской Народной Республикой, но при этом выразил уверенность, что диалог между странами по этому вопросу будет продолжен. Слова Трампа насчет очередного раунда американо-китайских переговоров по торговой войне приводит сегодня, 22 мая, издание Politico.
«Китай сделал целое состояние. Я не удовлетворён (переговорами), однако нам предстоит ещё очень долгий путь», — сказал американский президент.
Напомним, ранее власти Китая заявили, что им удалось договориться с США не вступать в состояние открытой торговой войны. Вице-премьер государственного совета КНР Лю Хэ заявил, что обе стороны достигли компромисса в торгово-экономических вопросах, а также договорились не начинать торговую войну. ИА REGNUM
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